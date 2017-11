El decreto 923, publicado hoy en el Boletín Oficial, establece "días no laborables con fines turísticos" en 2018 y 2019.

El Poder Ejecutivo nacional definió el calendario de feriados y días no laborables con fines turísticos para 2018 y 2019: habrá seis feriados puente en los próximos dos años para fomentar el turismo. Serán "días no laborables con fines turísticos" los días 30 de abril, 24 de diciembre y 31 de diciembre de 2018, que son tres lunes que anteceden al feriado por el Día del Trabajador, Navidad y Año Nuevo, respectivamente. Y en 2019 serán "no laborables" los días 8 de julio, 19 de agosto y 14 de octubre, lunes que anteceden los feriados por el Día de la Independencia, el Paso a la Inmortalidad del General San Martín y el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, respectivamente.

El decreto 923/2017, publicado hoy en el Boletín Oficial, lleva las firmas del presidente Mauricio Macri , el jefe de Gabinete, Marcos Peña , y el ministro de Turismo, Gustavo Santos . Se basa en la ley 27.399, que facultó al Poder Ejecutivo "a fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes".

La norma que restableció los feriados puente fue sancionada en septiembre en el Congreso y promulgada el 18 de octubre. Determinó que los feriados nacionales trasladables que coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al lunes anterior y que los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al lunes siguiente.

Ley 27.399

12 feriados inamovibles

Cuatro feriados trasladables (excepto que caigan sábado o domingo)

Atribución del Gobierno de fijar hasta tres días feriados o no laborables turísticos por año

Fines de semana largos en 2018

lunes 1 de enero

Carnaval: 12 y 13 de febrero

Semana Santa: 29 y 30 de marzo + 2 de abril (forman un fin de semana de cinco días)

lunes 30 de abril + martes 1 de mayo ("nuevo")

viernes 25 de mayo

lunes 9 de julio

lunes 20 de agosto

lunes 15 de octubre

lunes 19 de noviembre

lunes 24 de diciembre + 25 de diciembre ("nuevo")

Fines de semana largos en 2019

lunes 31 de diciembre + 1 de enero ("nuevo"). Si bien corresponde al 2018, el impacto turístico se da en el 2019

Carnaval: 4 y 5 de marzo

Semana Santa: 18 y 19 de abril

lunes 17 de junio

lunes 8 de julio + 9 de julio ("nuevo")

lunes 19 de agosto ("nuevo")

lunes 14 de octubre ("nuevo")

lunes 18 de noviembre