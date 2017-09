Diversos rumores difundidos en redes sociales, que incluyen videos en YouTube que unen argumentos científicos y bíblicos, apuntan a que el fin del mundo tendrá lugar el 23 de septiembre. ¿Pero qué hay de verdad en todo esto? Un sacerdote católico responde.







Según una variedad de artículos y videos, el 23 de septiembre un alineamiento planetario singular causará que el Planeta X –cuya existencia es solo una hipótesis científica– colapse con la Tierra. Esto, aseguran, tiene directa relación con fragmentos del libro del Apocalipsis.



Esta fecha, aseguran, marcará la segunda venida de Cristo a la Tierra. ¿Pero qué hay de verdad en estos rumores?



“Muchísimo cuidado con esas personas que ponen fechas, son herejes y están infundiendo temor a la gente. Nadie sabe el día ni la hora”, aseguró el P. Samuel Bonilla –conocido en redes sociales como el “Padre Sam”– en un video reciente.





Tomando como fuente el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, el Padre Sam recuerda que los discípulos le preguntan a Jesús cuándo será destruido el templo de Jerusalén, cuáles las señales de su segunda venida y cuándo será el fin del mundo.



“Jesús empieza haciendo dos advertencias: no se dejen engañar por los falsos profetas, y segundo, habrán señales naturales pero esas no son el fin del mundo. Y después empieza a responder una por una las preguntas que los discípulos le han formulado”.



Sobre la destrucción de Jerusalén, recordó que eso sucedió en el año 70, con el emperador romano Tito.



Respecto a la segunda venida de Cristo, el sacerdote explicó que “Jesús dice: la primera señal será que el Evangelio se haya proclamado a todo el mundo. La segunda señal será después de ciertos fenómenos naturales llegará la señal celestial del Hijo del Hombre. La tercera señal será la conversión del pueblo judío”.



“Ante la tercera pregunta de cuándo será el fin del mundo, dos respuestas: Segunda de Tesalonicenses dice (que) cuando llegue la apostasía y el anticristo. Y Mateo 24,35 dice cuidado, no se alarmen, nadie sabe ni el día ni la hora”.



El Padre Sam alentó además a no preocuparse tanto por el fin del mundo, sino por vivir según la enseñanza de Cristo cada día.



“No nos andemos preguntando cuándo será la segunda venida o cuándo es el fin del mundo, más bien esforcémonos por estar preparados”, alentó.