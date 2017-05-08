ALERTA METEOROLOGICO
- 08 Mayo 2017
- Cesar Millan
Empezamos una semana con el tiempo totalnebte inestable, habra lluvias y tormentas en toda la zona
Fenómeno: POR LLUVIAS Y TORMENTAS INTENSAS
Zona de Cobertura: NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ESTE DE CHACO. CORRIENTES. ENTRE RIOS. ESTE DE FORMOSA. SUR DE MISIONES. SANTA FE. CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, CIUDAD DE LA PLATA Y RIO DE LA PLATA.
Este Informe se Actualizará a las 10:30 horas.
Situación:
SOBRE LA ZONA DE COBERTURA SE ESTAN DESARROLLANDO AREAS DE LLUVIAS Y TORMENTAS DE VARIADA INTENSIDAD, DESPLAZANDOSE HACIA EL NORTE. ALGUNOS DE ESTOS FENOMENOS PUEDEN SER LOCALMENTE INTENSOS, ACOMPAÑADOS DE RAFAGAS, FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO Y PRINCIPALMENTE ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS. LA INTENSIDAD DE LOS FENOMENOS TENDERA A DISMINUIR GRADUALMENTE DE SUR A NORTE DURANTE LA MAÑANA DE HOY. SE ESPERAN VALORES DE PRECIPITACION ACUMULADA ENTRE 50 Y 100 MM, DURANTE TODO EL PERIODO DE PRONOSTICO. SE DETERMINA EL CESE DE ALERTA PARA EL SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y CENTRO DE CHACO.