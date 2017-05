Schiavoni:“Será la primera vez que Yacyretá pague sus deudas”

Cesar Millan

Aña Cuá. "Esperamos, antes de fin de año tener firmado el contrato y avanzar con el proceso licitatorio (licitación nacional e internacional) de Aña Cuá".

La represa más grande del mundo (tiene 67 metros de longitud) nunca había cancelado sus pasivos. Se acordó la quita de intereses que igualaban al capital del pasivo. No duda de que los congresos darán su aprobación.

n El director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Humberto Schiavoni, destacó el acuerdo sobre el ordenamiento financiero de la EBY que firmaron los presidentes de Argentina, Mauricio Macri y de Paraguay, Horacio Cartes. "Esto es histórico, la represa comenzará a pagar sus deudas por primera vez desde que se construyó", dijo a El Litoral.

En conferencia de prensa, Schiavoni explicó que el acuerdo tornará a Yacyretá en un ente viable económica y financieramente. No se perdonan deudas, lo que se quita son intereses que igualaban al capital de la deuda".

En diálogo con la prensa explicó que "el trámite se completa con la aprobación de ambos parlamentos".

El titular de la EBY calificó el acuerdo de "clave" y como producto de "una decisión política de ambos países", a la vez que mencionó que "retomamos un proyecto similar del gobierno anterior, que había avanzado y no se pudo concretar debido a los problemas políticos institucionales que tuvo Paraguay".

Explicó con detalles que el Acta de Entendimiento "que incluye todos los aspectos: el endeudamiento, las compensaciones, la aplicación de un programa de reducción de gastos para lograr una tarifa energética más barata y obras conjuntas como la construcción de la represa hidroeléctrica Aña Cuá, además de la modernización y eficiencia de Yacyretá".

Por otra parte, abundó en información respecto a "los 30 años de distorsiones del proyecto original de Yacyretá" y la generación de grandes deudas producto de demoras e incremento de costos. Respecto de la reestructuración de la deuda de Yacyretá por préstamos y compensaciones que comprende el pago del capital actualizado explicó que son aproximadamente 5.000 millones de dólares a 20 años de plazo y 10 de gracia con quita de intereses.

"Esto es sanear, compensar, poner en claro, a partir de ahora se quitarán los intereses", dijo, a la vez que agregó que se busca "sanear una situación que lleva muchos años de distorsiones y, tornar a Yacyretá en un ente viable económica y financieramente".

Agregó que "hasta el día de hoy, Yacyretá no pagó ni un solo peso de su deuda" y que este "es un arreglo muy global y lo que la EBY va a pagar es el capital actualizado en dólares y lo que se condonan son parte de los intereses".

Schiavoni explicó que "desde que se inició el proyecto hasta que se lo terminó y empezó a generar el 100 por ciento, en 2011, Yacyretá solo tuvo gastos y no tuvo ingresos, y eso generó grandes distorsiones. Ahora va a empezar a pagar de una manera ordenada".

Sobre el valor de la tarifa afirmó que "es la resultante de los costos" y que se aspira a llegar a una reducción del 30 por ciento en cuatro años.

Respecto de la construcción de la represa hidroeléctrica Aña Cuá, Schiavoni, adelantó que "se financiará con ingresos corrientes de Yacyretá", que costará 600 millones de dólares y que el plazo de ejecución de la obra está previsto en tres años y medio o cuatro.

"Esperamos, antes de fin de año tener firmado el contrato y haremos lo imposible para que el proceso licitatorio (licitación nacional e internacional) esté concluido", concluyó.

El Litoral