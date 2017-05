Macri y Cartes en Yacyretá

04 Mayo 2017

Cesar Millan

Firmaran un convenio para terminar con una disputa sobre deudas entre ambas naciones por la construcción de la represa

El presidente llegara este medio día con su gabinete, acompañado por el Gobernador Ricardo Colombi a la central de Yacyretá. El encuentro durara solo unos minutos ya que apenas termina la firma, Macri regresara a la Argentina para seguir con su agenda, en esta oportunidad el presidente no pisara suelo correntino

El acuerdo permitirá allanar el camino para avanzar en nuevos emprendimientos como por ejemplo la ampliación del Brazo Aña Cuá. El acuerdo se llega después de que la Argentina aceptara la propuesta de Paraguay de pagar la deuda sin intereses y con un plazo generoso para la cancelación

En principio el encuentro binacional no traerá beneficios directos para Corrientes ni para Ituzaingó o Apipe, en principio no se sabe si habrá un encuentro privado entre ambos mandatarios

El acto de firma se realizara en la sala de máquinas donde están emplazadas las 20 turbinas, un lugar magnifico de 800 metros de longitud y de muy difícil acceso para que la prensa pueda estar cerca de los mandatarios, no está prevista ninguna conferencia de prensa y se espera que ambos mandatarios hablen brevemente tras la firma del acuerdo

La presencia presidencial a generado muy poca expectativa en Ituzaingó