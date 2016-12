Mañana martes la municipalidad entrega un bono de mil para todos los empleados

26 Diciembre 2016

Cesar Millan

El Intendente Dr. Oscar Piñon anunció que el martes 27 de diciembre, de 13:30 a 15:30 hs, en la oficina de Mesa de Entrada del edificio municipal, se entregará al personal un bono extraordinario de 1.000 pesos.

En tal sentido el jefe comunal enfatizó "siento gran satisfacción de cerrar el año con el pago de un bono de 1000 pesos para cada empleado municipal, esto demuestra que con esfuerzos, diálogo y una sana administración de los recursos públicos y un gran trabajo en la gestión, se pueden lograr estas cosas". Posteriormente Piñon remarcó "deseo agradecer especialmente la colaboración de todos los locales que participan de éste beneficio, ya que sin su buena predisposición ésta acción nos hubiese resultado difícil de concretar".

Este BONO DE FIN DE AÑO permitirá compras en comercios locales. Por ser un obsequio, no se descuenta de los haberes de los empleados, no será un adelanto, sino un adicional. Asimismo cabe destacar que no existirá listado de productos para comprar con dicho bono, cada uno de los empleados podrá adquirir a su elección, en los comercios adheridos.

LISTADO DE EMPRESAS

Calcería "Karem"

Casa "David"

"El Líder" Supermercado

Ferretería "El Gauchito Gil"

Ferretería "Mugnaschi"

Distribuidora "Dulzura"

Paseo de Compras "La Saladita"

Tienda "Planeta Jean's"

"Madame" Modas y Accesorios

Supermercado "El Yacaré"

Supermercado "El Tata"

Cabe mencionar, que para realizar la compra, el empleado municipal deberá presentar su D.N.I. El mismo tendrá validez hasta el lunes 2 de enero del 2017, inclusive.