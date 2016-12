Falleció el Abogado Pablo Pelliquero

18 Diciembre 2016

Cesar Millan

El joven Abogado Pablo Pelliquero habría fallecido anoche en el hospital local tras sufrir al parecer un paro Cardiaco

El infortunado Abogado habría llegado al nosocomio con cortes en el cuerpo y al ser intervenido querúbicamente su cuerpo no soporto la intervención y dejo de existir

En principio toda la información es extraoficial porque no logramos que nadie nos dé más información por lo que eventualmente pedimos disculpas por eventuales error en la apreciación de la noticia. Hay secreto de sumario

Según versiones estaría en estado de ebriedad y se cortó con los vidrios de la vidriera de su negocio, habría ido hasta el hospital en su moto y la pérdida de sangre le costó la vida

Pablo siempre asistía a misa y según los amigos tenía una vida muy triste, no podía ver a su única hija, todo lo conocían y su adicción al alcohol seria a cusa de su penosa vida