El candidato Camau Espinola dijo durante se estadía en Ituzaingo, que "Valdes trae lo peor de la política que es la soberbia", en referencia al frustrado "debate de ideas" que fuera suspendió por los organizadores

Camua llego a Ituzaingo y participo de una reunión partidaria junto a Oscar Piñon, al ser bordado por la prensa hablo de varios temas en una improvisada conferencia. El candidato de "Podemos Mas" dijo que el gobierno tiene que explicar porque en la provincia aumento el narcotrafico en los ultmos 16 años, "valdes fue ministro del actual gobierno y yo no lo escuche todavía como va a combatir el narcotrafico" y aclaro que como gobernador va a adherir a la ley del Narcomenudeo.

Al ser consultado sobre la detención del ex intendente Teran de Itati por narcotrfico Camau dijo " Yo les recuerdo que el vice intendente de ellos, el jefe de la policía de ellos y también estaba la Gendarmeria y los jueces federales" Yo como Correntino voy a crear la policía

Camau también dijo que "este gobierno hace 16 años que esta y somos la provincia mas pobre con una alta mortalidad infantil, con los salarios mas bajos y con falta de conectividad "se caen los los puentes se muere la gente y el gobierno usa el helicóptero sanitario para hacer política" yo cruce ese arroyo y hay dos lanchas para 700 personas

Sobre la construcción del nuevo hospital de Ituzaingo Camau dijo "si ellos no lo hacen lo voy a hacer yo pero voy a poner los médicos con buenos salario para atender a la gente" y aclaro en la provincia hay hospitales pero no hay médicos como el de Paso de los Libres o de Mocoreta donde no hay médicos, derivan todo, "yo voy a construir hospitales no solo para cortar cintas sino para que sirvan a la gente

Durante el fin de semana Camau recorrió toda la zona y se reunión con varios dirigentes que adhieren a su candidatura