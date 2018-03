El lunes a la mañana Horacio Ríos de 40 años, iba a su trabajo cuando fue embestido por una moto que se dio a la fuga y lo dejo abandonado

Horacio fue atendido en el hospital local donde no se detecto lesiones y se lo debribo al hospital de Virasoro y de ahi al parecer a Santo Tome, luego volvio a Ituzaingo donde se lo derivo ya en grave estado al hospital Escuela de Corrientes

En el hospital Escuela se procedió a intervenirlo quirúrgicamente y ya su organismo no soporto, al parecer Horacio presentaba lesiones internas que le produjo hemorragias y derivo después de un largo padecimiento en un paro cardíaco

Sus restos son veledos en la sala ubicada en Corrientes y Sargento Cabral donde sus amigos y familiares lo despiden, Horacio jugaba al futbol lo que le siginifico tener muchos amigos y conocidos.

El conductor de la moto se dio a la fuga tras el accidente, pero se cree que ya esta identificado, este dato surge desde el momento en que una persona fue al hospital con la clavícula rota y fue interrogado por la policía y no haría dado las explicaciones creíbles de su lesión