Desde Villa Olivari, donde cumple una nutrida agenda de visitas por nuestra zona, el gobernador Gustavo Valdés reiteró que "los empleados públicos correntinos seguirán recibiendo un aumento salarial dentro de lo previsible". "Va a haber anuncios... hay que tener paciencia. Marzo será el mes", sostuvo Valdés.



"Ya vamos a dar a conocer. Aumentos habrá... vamos a tener la misma responsabilidad que nos caracterizó siempre. Vamos a seguir con la previsibilidad de siempre, y que el empleado público no pierda su poder adquisitivo", dijo el doctor Gustavo Valdés

"Estamos trabajando", dijo

Respecto al plus de 3300 pesos aseguró: "ya están los cronogramas... no lo recuerdo por eso no lo digo. Cuando esté todo listo será publicado"

Radio 2