Este fin de semana dos vehiculos fueron protagonistas de sendos acidentes donde solo hubo daños materiales

Sobre la avenida 9 de Julio un Corsa gris se incrusto contra un arbol al salir de la cinta asfaltica, las causas aún no se conocen pero habria desviado algo sobre la avenida y no pudo esquivar el arbol sobre la banquina

Al parecer el conductor iba solo y no sufrio lesiones de consideracion, fue trasladad al hospital donde reibio atencion medica. El hecho habira ocurrido cerda de las 2 de la mañana del domingo cuando el vehiculo viajaba en setido hacia la termal de colectivos

El otro siniestro se produjo sobre el camino alternativo cundo una camioneta Toyota conducida por un joven de apellido Vulquin perdio el control, volco y quedo en la baquina. tambien en este accidente solo se produjeron daños materiales, no hay muchos datos pero al parecer viajaba con otras personas que salieron todos ilesos

Segun versiones, la camioneta viajaba a alta velocidad en pleno camino de ripio, en un momento Vulquin pierde el control, da un vuelco y queda en la zanja, este hecho habria ocurrido alrededor de las 6 de la mañana del domingo

Al parecer en los dos casos no hubo denuncias ya que no involucran a terceros y solo hubo daño material