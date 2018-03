El Concejal Diego Ponce quiere que el partido cuyo presidente es el ex intendente Oscar Piñon exigió renovar el PJ local

Dijo entre tras cosas, que la municipalidad era manejada por 5 personas entre las que nombro a Oscar Piñon, Juan Bertoia, Anibal Veron y Edgardo Mariani ante lo dicho por en intendente Eduardo Burna en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias que la gestión de Piñon era muy desprolija y desordenada "no hay comprobantes, lista de cheques emitidos y una deuda de unos 600 mil pesos.

Ponce dijo voy a pedir una reunion con el secretario de hacienda para conocer detalles sobre lo afirmado por Burna, me sorprendio escuchar esta parte del discurso. Conto que hay un sector del PJ que quiere internas pero para lograr este medida partidaria es necesario un desicion del partido a nivel provincial sino hay que esperar hasta marzo del año que viene

Consultado sobre el rol de la oposición en el concejo y en lo político dijo, en el concejo somos tres concejales del PJ contra una mayoría absoluta del oficialismo, vamos a acompañar las buenas iniciativas y trataremos de consensuar las ideas. En lo político dijo Ponce que hoy no hay oposición ya que la legitimidad de Piñon no existe y al parecer Bertoia ya no quiere continuar, el resultado electoral fue contundente " no esperábamos una derrota por esa diferencia"