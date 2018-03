Con un extenso informe de gestion y un enunciado de todas las obras que tiene planeado realizar durante el periodo 2018, Burna dejo inaugurado el perioddo de sesiones ordinarias Con un extenso informe de gestion y un enunciado de todas las obras que tiene planeado realizar durante el periodo 2018, Burna dejo inaugurado el perioddo de sesiones ordinarias

Un discurso de 18 paginas, ademas de algunos enunciados improvisado, el intendente hablo 53 minutos ante un atento concejo, habia mucha expectativa en lo que podria decir y se cumplio ya que presento un plan de tareas muy importantes con obras que le daran a Ituzaingo una nueva imagen, obras que seran financiadas algunas por el propio municipio, otras por la provincia y por la Entidad Binacional Yacyreta como tambien obras que se financiaran de manera conjuntas

Aca se podra leer el discurso completo del Intendente Eduardo Burna

Estamos aquí para cumplir con uno de los hechos más significativos y trascendentes del año pues, con este acto estamos dando inicio formalmente a las actividades que llevaran adelante representantes de todos los sectores políticos de la comunidad. En este período de sesiones ordinarias, ustedes los concejales electos por el pueblo tendrán la responsabilidad de dejar plasmado en normas legales los proyectos que pretenden un mejor desarrollo de la localidad, como así también se convierten en los guardianes que velan porque el uso de los recursos municipales cumplan con el destino que le corresponde.

En el acto donde presté juramento como nuevo Intendente comunal había expresado, El contundente triunfo logrado en las urnas no nos da derechos, nos da responsabilidades, y una de ellas es informar a este honorable cuerpo de concejales del estado en el que econtramos el municipio y hacia donde nos proyectamos

Con el objetivo de hacer los más eficiente posible el trabajo a desarrollar una de las primeras cosas analizadas fue la estructura del organigrama municipal existente donde encontramos más de setenta cargos directivos entre secretarios, directores, subdirectores, Jefes de Área, sub jefes de Área, lo cual obligó a un pronto e inmediato replanteo, buscando dos objetivos principalmente, ser más eficiente en la tarea y achicar el gasto en honorarios de altos cargos.

En el nuevo organigrama se fijaron la creación de secretarías que se sumaron a las ya existentes, con sus correspondientes direcciones y jefaturas de área, reduciendo en un cincuenta por ciento los cargos directivos.

SECRETARÍA GENERAL

En el área de la Secretaría General se detectó una grave desorganización Administrativa, esto es, no se contaba con datos organizados, tanto administrativa , como cronológicamente de los expedientes y resoluciones dictadas en el periodo anterior, lo que significa no contar con el motivo o direccionamiento tanto en el sentido administrativo como político de las mismas. El circuito administrativo no existía, se imaginaran ustedes que es imposible dar una respuesta a cualquier vecino que haya iniciado un tramite sino se cuenta con la información.

De esta área depende el sector de BIENES PATRIMONIALES, aquí no se ha encontrado Inventario alguno que permita contar con datos fehacientes con el cual se pueda relacionar el circuito de compra y existencia del Insumo, llamese mobiliario, automotor etc., etc, etc., . se ha encomendado un pormenorizado trabajo de inventariado.

En un lamentable estado de abandono se ha encontrado el área de ARCHIVO, en el cual habrá que realizar una urgente organización administrativa, reglamentar su funcionamiento conforme lo establece la Carta Orgánica y ordenar cronológicamente el mismo , determinando legalmente si es necesaria la incineración de material que esté fuera de la necesidad y obligatoriedad legal del municipio

La falta total de inversión en éstas área conlleva a tener que realizar un arduo y urgente trabajo en dotarlas del mobiliario y equipamiento informático adecuado, que permita la pronta digitalización de la base de datos del municipio.

SECRETARIA DE HACIENDA.

Se recibió el área de hacienda sin la información institucional necesaria en el traspaso de una gestión a otra.

Solo se recibió un listado con pagos pendientes, sin información del origen de las deudas, resoluciones ni documentación de respaldo, como por ejemplo remitos.

No existen registros contables del año 2017, necesarios para la confección del balance anual 2017, cuya presentación deberá realizarse a fines de marzo de 2018. No existen conciliaciones bancarias, ni libros de banco.

No se declararon tampoco los cheques emitidos y no ingresados al cobro, que debimos afrontar a partir del 11 de diciembre y hasta finalizar el año 2017.

Con posterioridad al traspaso, pudimos verificar la existencia de deudas con proveedores municipales entre los que se destacan:

Horas extras de los últimos 3 meses

Sueldos de noviembre de todos los funcionarios de mayor rango. Liquidaciones finales de los mismos.

Deuda de seguros del personal de ART y Seguro de Vida de los últimos 6 meses.

Deuda con la empresa de transporte urbano por boleto estudiantil de los últimos 6 meses.

Deuda con proveedores de cine de más de un año. Adicionalmente se realizaron las presentaciones de declaraciones juradas de períodos anteriores.

Deuda de combustible, alimentos, materiales, repuestos, con entidades de bien público.

Con proveedores por proyectos nacionales.

Cuando creíamos que habíamos detectado todas las deudas contraídas, que ibamos a dejar de tapar los crateres que nos dejaron de deudas, éstas parece no tener fin, y ayer, mientras repasaba el informe que hoy estoy presentando a ustedes, recibí la ingrata sorpresa de la presentación del proveedor del asfaltado en frio que se hizo en calle Posadas, reclamando el pago de casi 600 mil pesos por falta de pago del trabajo realizado. Esto sería algo así como decir, hago la obra, contraigo la deuda, me luzco con ella, y después ……y después que la pague otro.

Además se verificaron cobros de impuestos, por montos que no están estipulados en la ordenanza tarifaria, aumentándose los valores estipulados en algunos casos y en otros otorgando amplios descuentos no autorizados, es decir no se dictaron las correspondiente normas legales que avalen estas decisiones.

Se cobraron impuestos de años posteriores al ejercicio fiscal en curso.

Ante lo que fue un reclamo unanime de la ciudadanía se tomó la decisión de adecuar el código tarifario. Se aprobó la nueva ordenanza tarifaria con una importante readecuación de los valores, que significó en la gran mayoría de las tasas e impuestos una sustancial reducción de los valores que se venían cobrando. Del mismo modo, asumimos la responsabilidad de devolver a aquellos contribuyentes que pagaron cifras disparatadas en 2017, los pagos por sobre los valores de la nueva tarifaria.

Centralizamos los cobros de todas las áreas municipales en la Tesorería Municipal, de manera que todos los ingresos que se reciban, se declaren y se depositen en cuentas municipales. (Camping, festivales, corsos, derechos de introducción, etc)

Imprimimos recibos de cobro válidos y autorizados por AFIP, para los cobros que la Municipalidad realiza fuera del Municipio.

Pusimos en marcha el trabajo de control de Habilitación de Comercios, Industrias y empresas de Servicios, con operativos en toda la ciudad y que llegan a todo aquel que ejerza una actividad lucrativa en Ituzaingó.

Se pusieron en marcha operativos constantes de bromatología en todos los comercios que tienen venta o trato con alimentos, elaborados y sin elaborar.

Comenzamos el trabajo de Sistematizar en forma integrada a la Municipalidad para poder, operar con una contabilidad diaria, con información financiera al día y con un sistema integrado.

Actualmente, se está trabajando para solucionar la falta de información y pago de los anticipos de impuestos establecidos por AFIP, para faenar en el Matadero Municipal de los últimos 4 años.

Abonamos al Honorable Concejo Deliberante, el pago de sueldos de noviembre y de deudas con proveedores y luego de 4 años, se volvió a transferir a partir de enero de 2018 los fondos mensuales que le corresponde de acuerdo a su propio presupuesto.

Se pagaron en tiempo y forma los sueldos de diciembre, enero y febrero, y se otorgó a todo el personal un plus de $1.000 a mediados de enero.

Como se recibió en estado deplorable el área de recaudación, con humedad, filtraciones en el techo y estado general pésimo, se ha encarado un traslado del mismo al sector de la esquina del edificio comunal, Centenario y Bernardino Valle, dotándolo de mobiliario y equipamiento informático nuevo, brindando de esta manera al contribuyente un espacio más cómodo y agradable, como así también al personal que desempeña sus funciones en el lugar.

Se concretó la compra de un Controlador Fiscal para el Matadero Municipal con inversión de alrededor de 300 mil pesos, que permitirá estar en sintonía con los requerimientos del gobierno nacional.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

En esta área tomé la decisión de designar a dos técnicos profesionales que se complementaran y dividieran el trabajo a la vez, uno el de obras públicas y el otro que se encargara específicamente de los servicios públicos.

La primer acción, y quizá la más importante en esta área, fue la de generar la confianza necesaria en los proveedores locales y de ciudades como Posadas y Corrientes, para que vuelvan a creer en la nueva gestión de la municipalidad de Ituzaingó, la pregunta era si se les iba a pagar por los servicios prestados. Solo con hechos podíamos volver a generar la confianza necesaria y así lo hicimos, pagamos deudas y cumplimos formalmente con el pago en tiempo y forma de las compras que se realizamos.

En primer lugar quiero destacar que el área de servicios públicos, antes de comenzar la gestión ya realizó un relevamiento cuyos datos indicaron que sobre el total Sistema de desagüe urbano de la ciudad, el 90% de los mismos se encontraban taponados, sucios y obstruidos por malezas, residuos sólidos urbanos o escombros.

Esto permitío que la dirección de obras y servicios Públicos se dedicara desde el día 11 de Diciembre del año 2017 a la limpieza de desagües y canales naturales para resguardar a la población de las inundaciones que venían padeciendo cada vez que llovía. El resultado fue optimo.

ORDENAMIENTO DEL SECTOR

Para comenzar a revertir la situación se iniciaron acciones de recupero de maquinaria vial municipal en poder de terceros.

Encontramos un parque automotor en pésimas condiciones, tanto en el área de servicio como en el área vial, con claras señales de abandono, un taller mecánico y eléctrico sin herramientas para realizar cualquier tipo de tarea.

En la barrera de acceso al Obrador se observó la ausencia de controles de ingreso y egreso de materiales y maquinaria.

OBRAS EJECUTADAS

En el sector de servicios se comenzó por los accesos a la Ciudad, recogiendo residuos sólidos urbanos contaminantes a ambos lados de la calzada, dejados por los habitantes.

Plan de bacheo en calles y Avenidas principales.

Reparación de veredas.

Adoquinado de calles incompletas

Alumbrado,

Construcción de Alcantarillas.

Construcción de veredas en calle Corrientes y Centenario.

Limpieza y pintura de columnas de iluminación baja en Costanera Paranaguá y Calle Buenos Aires.

Desarme y reparación de techos de Paradas de Ómnibus, limpieza, lijado y pintura de las mismas.

Fabricación de nuevas paradas para la Calle Corrientes, esquina Centenario, Paraná y Sudamérica.

Reparación y Construcción cámara cloacal del Campamento G2.

Fabricación de estructura para montaje de tanque de agua de 3000 litros, bomba eléctrica ¾ y cañería de distribución domiciliaria a 14 familias en el Barrio La Florida.

Reparación de escaleras de acceso a a Playas

Reparación de viviendas siniestradas en Barrio Iberá, La Florida e Islas Malvinas.

Demolición de acceso al Vivero Municipal en mal estado, adoquinado.

Armado de predio del Corsódromo.

Reemplazo de tendido eléctrico subterráneo Iluminación acceso este a Ituzaingó por Ruta Nº 12, con aporte de materiales de la Entidad Binacional Yacyreta.

Estamos trabajando en una profunda refacción y mantenimiento del Camping Municipal y el Polideportivo del Barrio General San Martín.

Proximamente estaremos solicitando a este Honorable Concejo la autorización de compra de camión compactador y maquinas viales necesarias para cumplir con la limpieza y manentenimiento del sector público de la ciudad, y parte de las obras previstas para este 2018.

Limpieza de Obradores Municipales y pintura de edificios.

Pintura de Anfiteatro y Plazas.

Refacción e Oficina y Depósito de la Secretaría de Desarrollo Social

Limpieza y pinturas de obradores.

Preparación de predio de Camping

Preparación de pileta del Bº Gral. San Martin

Apertura de calles nuevas.

Reparación de parque automotor y vial.

Reparación de camiones de bomberos.

Construcción de rampa para discapacitados y ambulancia en acceso a Escuela Alberdi por calle Corrientes.

Provisión de Elementos de Protección Personal (E.P.P) a los trabajadores (guantes, botines, ropa de trabajo, chalecos reflectivos).

Compra de herramientas para equipar taller mecánico.

Compra de herramientas para obras (Palas, mazas, carretillas, picos y taladros)

Mantenimiento, limpieza, recolección de residuos y servicios atmosféricos a playas).

Provisión de agua en barrios.

Provisión de servicio de camión atmosférico.

Provisión de cubiertas nuevas a vehículos automotores y viales.

Reparación y montaje de cables sustraídos en iluminación en acceso sur a Ituzaingó, cruce Ruta 12 y acceso a obra.

A esto se suma las distintas tareas de mantenimientos de calles de tierra en toda la ciudad, las mismas consistieron en el perfilado, nivelado y cuneteado de las calles y avenidas, en muchos casos se debió incorporar material mas apropiado para consolidar los pozos existentes.

Algunas de las calles y avenidas intervenidas son: Avda. 9 de Julio, Barrio 50 Viviendas, Avda. Centenario Barrio 100 Viviendas, Calle Pago Largo, Barrio Villa Luisa, Calle Pelegrini, Barrio Don Tomas, Avda. Santa Fe, Barrio Iberá, Calle Francisco López, Calle Posadas, Avenida Roca.

.

SECTOR PREMOLDEADO

Hemos puesto en marcha el área de premoldeado y se están fabricando, losetas, adoquines, tubos, bloques, etc.

Para las Obras previstas

Cordón cuneta, veredas, adoquinado del Barrio Islas Malvinas.

Adoquinado calle Entre Ríos entre Sudamérica y Perú (3 cuadras)

Adoquinado calle Antártida Argentina entre Entre Ríos y Posadas (1 cuadra)

Adoquinado en calle Sudamérica entre Posadas y 3 de Abril (2 cuadras)

Cordón cuneta, vereda y adoquinado calle Perú entre calle Buenos Aires y Barrancas del río Paraná. (1 cuadra)

Veredas de calle Corrientes entre Sargento Cabral y San Martín.

Veredas en Calle Centenario entre Posadas y Buenos Aires.

Recuperación de plaza en Bº 70 viviendas.

Reparación de Plaza Islas Malvinas.

OBRAS PROYECTADAS PARA LA CIUDAD

*Jerarquizar el acceso

Identificar el acceso y que tenga la relevancia en cuanto a la represa YACYRETA

Un Hito que represente a Ituzaingo como la Ciudad Turística del norte correntino, con sus playas, represa, museos, carnavales, Esteros del Ibera y eventos nacionales como concurso del Surubí, encuentro de Motoqueros, etc.

Aquí quiero realizar un agradecimiento especial al grupo de vecinos con ganas de trabajar y aportar para su ciudad, entre los cuales se encuentran jóvenes arquitectos, quienes se encuentran diseñando varios modelos para poner a consideración de la población.

* Avenida Centenario ampliacion de trocha

*Ampliación de la Terminal de Colectivos

Realizada hace más de 35años, la fuerte demanda turística nos obliga a presentarla de tal forma que responda a las necesidades actuales.

*Centro Ornitológico

Proyecto de avistaje de aves en zanjón Loreto por medio de un edicficio sobre pilotes y vidriado con ingreso peatonal.

*Construcción de Playón de Transferencia de Carga

*Construcción del Nuevo Hospital

Los estudios de suelo ya comenzaron y la primer etapa de obra con una inversión en 34 millones de pesos esta próxima a comenzar, financiado por el Gobierno de la Provincia.

*Fortalecimiento y amplición del Vivero Municipal

*Ampliación de Carriles de Circulación de la Avenida 9 de Julio

Es una de las vías de Circulación, mas importantes de la ciudad, para vincular de manera más eficiente a los distintos sectores de la ciudad, siguiendo el proyecto original planteado por Yacyreta y que nunca se realizó

*Parque Industrial

Creación de un parque industrial. Relocalización de industrias. Proyecto infraestructura.

Capacidad de crecimiento. Inversiones privadas. Puestos de trabajo.

*Estudio de Factibilidad Complejo Termal

Estee es un trabajo en conjunto entre lal EBY, el SEGEMAR, Gobierno de la Provincia y el Municipio, para la creación de un complejo termal y un centro de conveciones en el mismo que permita el desarrollo sostenido del turismo.

*Paradores en Playas

Hemos recuperado todo el sector de Playa Paranaguá con el refulado de arena y se instaló un parador. Se proyecta para la temporada que viene la puesta a punto de un total de por lo menos siete paradores y playas con los servicios necesarios para recibir al turismo de verano.

*Puerto Turistico

Proyecto de una dársena para el amarre de yates o barcos y cruceros fluviales. Con fondos provenientes del Gobierno Provincial, Entidad Binacional Yacyreta, Municipalidad de Ituzaingó y el aporte de privados.

*Ampliación del Edificio Comunal

Jerarquizar el edificio municipal dándole mayor capacidad de espacio para una mayor atención al ciudadano.

Señalizar los sectores y ubicación de las distintas secretarias y oficinas de atención.

*Proyecto rotonda (av.9 de julio y centenario).

*Ampliación y refuncionalización Polideportivo Municipal

* Puesta a punto y recuperación del recorrido peatonal del Parque Zanjón Loreto

*Bici Senda

*Proyecto de consolidación de un recorrido de bici senda en diferentes lugares de la ciudad.

*Creación de Circuitos aérobicos y plazoletas de la salud en diferentes sectores de la ciudad

*Cementerio Municipal

Ordenamiento y recuperación de espacios

Control de la construcción de nicho otorgado a empresas mediante usufructos de dichos espacios.

Realizar proyecto de crecimiento del cementerio con la posibilidad de recuperación de espacios realizando pabellones en planta baja y planta alta.

Cerramiento perimetral con el fin de protección y seguridad

*Pavimentación de Calles

Con un plan del Gobierno de la Provincia de Corrrientes se consolidaran calles en sentido de norte a sur: calles Francisco Lopez y Posadas, vinculando la ciudad en este sentido.

CON LA PROVINCIA SE GESTIONO Y ESTAN EN EJECUCION

*La construcción del edificio del Instituto Superior de Formación Docente

*Refacción total de Escuelas N° 71 y 107

CON LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA SE PROYECTAN ESTAS OBRAS

* Desagüe pluvial cuenca del Tabay. Próxima a comenzar

*Tratamiento de la Erosión Costera en proyeco ejecutivo.

*Centro de Interpretación del Iberá, en ex Club Yacyreta.

*Refuncionalización de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloaclaes.

* Estación Transformadora obra ya licitada y próxima a ser adjudicada.

* Sub Estacion de distribución de energía

Son dos subestaciones, Convenio de aporte económico de la EBY y el Municipio

Convenio entre EBY Municipio para obras de impacto social

-Corsodromo

-Plazas de la salud

-Circuito aerobico

-Playones deportivos

-Salón de usos múltiples

-Iluminación y cerramiento de canchas de fútbol en diferentes barrios de la ciudad, etc.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Desde el inicio de la gestión en esta área se ejecuta programas sociales inherentes a la promoción y a la asistencia social orientada hacia el fomento de la integración social y el desarrollo humano, la atención y la reducción de las situaciones de vulnerabilidad sociales.

También impulsa programas orientados al desarrollo de igualdad de oportunidades para estos sectores, discapacidad, niños y niñas, adultos mayores, la protección de la familia y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.

Por otra parte, actúa en el cumplimiento de los compromisos asumidos en relación con los convenios nacionales y provinciales en materia de su competencia.

Para las personas con capacidades diferentes

Se trabajó sin interrupción de los servicios y atenciones desde el 11 de diciembre de 2017.

Se realizó un trabajo coordinado, con aportes presupuestarios establecidos en presepuesto 2018 con instituciones como CADI Y CONIN

Atención Primaria de la Salud

Estamos celebrando un convenio con aportes del Ministerio de Salud de la Provincia con el objetivo de optimizar el servicio de salud de la población y de los diferente barrios de la ciudad.

Campaña de prevención de diferentes programas de Nación y Provincia

Atención a Niños y Adolescentes

Se realizaron determinadas visitas a pacientes que se consideran en alto riesgo y vulnerabilidad.Se brindó atención personalizada, seguimiento y acompañamiento a los Niños, Niñas y Adolecentes fortaleciendo el entorno familiar y acompañando a cada uno, otorgando las herramientas adecuadas para que los niños crezcan sanos en cada uno de los hogares.

Adultos Mayores

El área de adultos mayores dependiente de Desarrollo Social está realizando actividades físicas acuáticas en la pileta del Barrio General San Martin De igual modo se está brindando asistencia sanitaria a adultos los cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad trasladándolos al hospital local, salas de atención primaria, para una mejor atención, en móviles del Municipio y a cargo de profesionales.

También se brindan pasajes a personas de escasos recursos y acrediten tener turnos para ser atendidos en la ciudad de Corrientes.

Optimización y puesta a punto del edificio de la Dirección de la Mujer y del Jardín Maternal Niño Rupa

FIRMA DE CONVENIO CON MUNICIPIO DE MONTE CASEROS

Hemos firmado un convenio con el Municipio de Monte Caseros de turismo social por el cual personas de escasos recursos de ambos municipios podrán acceder, por ejemplo los de Ituzaingó al Parque Termal y los de Monte Caseros a los distintos atractivos turísticos que ofrece esta ciudad.

RECUPERO Y EQUIPAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES

A partir del 5 de marzo daran inicio las actividades en tres comedores municipales, en Barrios Itatí, Chacra 7 y San Jorge. A estos comedores se los debió equipar de manera integral, ya que no había absolutamente nada en los mismos, si quieren no había ni siquiera una cuchara, por lo que se procedió a comprar, cocinas, frezeer, utensilios de cocina, cubiertos, para que en cada uno de ellos se pueda cocinar y no trasladar la comida de un lugar a otro, a cielo abierto y expuesto a la contaminación. Queremos darle a los niños que concurran a los comedores el trato digno que se merecen.

SECRETARIA DE TURISMO

Se encuentra en vías de realización las nuevas oficinas de informes turísticos, que se iniciaran las obras de las mismas en el mes de marzo, por lo que la Secretaría de Turismo se trasladará al Centro Cultural de manera transitoria hasta que se finalicen las obras referidas.

A través de un convenio firmado entre la Municipalidad de Ituzaingó y la Entidad Binacional Yacyretá, se cuenta con un escritorio de informes turísticos en el Centro de Visitantes de dicha entidad.

Operativo Sol

Desde la Secretaria de Turismo se inició el día 02 de enero el denominado Operativo Sol. Tiene como objetivo dar la bienvenida a los turistas y visitantes como así también poder identificar el Perfil de quienes eligen Ituzaingó durante la temporada de Verano, conociendo la procedencia y por cuánto tiempo se hospedaran en la ciudad.

EVENTOS REALIZADOS

Saberes y Sabores del Taragüí

Lanzamiento de Temporada de Verano 2017-2018

Carnavales edición 2018

Festival de la Energía

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

-Plan de comunicación

-Creación de Marca: Natualmente Nueva

-Plan de Promoción: revistas, medios de prensa, redes sociales, páginas.

-Estructuras para un stand propio de la Secretaría de Turismo.

-Participación en eventos y ferias provinciales, nacionales, internacionales.

-FamPress

CAPACITACIONES

-Programa Emprender.

-Convenio con el Ministerio de Educación:

Para ingresar a las escuelas primarias con módulos de concientización turísticas

Para Guías Locales y Guardavidas Locales.

SECRETARIA DE INDUSTRIA

Desde esta área se trabajo en recuperar de manera inmediata el funcionamiento de la Oficina de Empleo.

Actualmente la oficina de empleo ya se encuentra funcionando en su edificio propio, con acceso directo al público y en un lugar visible, para llevar adelante las tareas y programas con que cuenta nación y provincia

Se gestiona la construcción de un playón deportivo, un SUM y un núcleo sanitario en el Barrio Itati.

Se está realizando una convocatoria a los beneficiarios del Programa Jóvenes para relevamiento y actualización de datos, asesoramiento etc.

Las actividades u objetivos a realizar a corto plazo, una vez realizado el lanzamiento de la oficina, con la presencia del Gerente de G.E.C.A.L Ctes. Previsto para mediados de febrero son:

•Ampliar convocatoria para inscripción al PROGRAMA JOVENES CON MÁS y MEJOR TRABAJO para ponerlos al tanto de su situación, completar datos faltantes y vincularlos a algún curso de capacitación.

•Continuar con la ejecución del proyecto CONSTRUIR EMPLEO en el que se está previsto la ejecución de 1 playón deportivo y 1 núcleo sanitario en el Barrio Itati.

•Avanzar con la Propuesta Territorial para concretar la transferencia de la primera cuota con un monto de $ 175.000, financiados por el Banco Mundial y gestionados desde la Gerencia de Empleos de Corrientes

•Convocar a nuevos posibles beneficiarios del programa EPT PROMOVER para personas con discapacidad y realizar el acompañamiento desde nuestra oficina a los 5 participantes que comenzaran con el programa en el mes de Marzo

SECRETARIA DE PRODUCCION

Esta secretaria está formada por las áreas de PRODUCCION, MATADERO MUNICIPAL y DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE.

Un matadero municipal totalmente abandonado, con las maquinas deterioradas con problemas de funcionamiento de todo tipo, una cámara de frio desarmada trabajando con temperaturas que no son aptas para la correcta conservación de carne, los operarios con faltante de elementos de trabajo y de seguridad.

Recibimos una intimación del SIF (sistema integral de faena) dependencia del Ministerio de Agroindustria de la Nación porque nunca se cumplió en términos con la Resolución 586/2015 del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería; que consiste en la declaración en dicho sistema; donde nunca se procedió a realizar una autorización de Faena.

Se conformó la dirección de medio ambiente.

-Se coordinó y se llevó a cabo con la D.M.A y el Priar, el cumplimiento de la ordenanza Municipal N° 040/1997, que reglamenta la no permanencia de de animales sueltos en la vía publica.

-Se realizó una reunión para la conformación de una mesa de trabajo con el INTA, y Agricultura Familiar de Nación.

-Se realizó la campaña de HLB con la gente del Ministerio de Producción de la provincia dando difusión y en conjunto de dicha campaña, con la Secretaria de Turismo, prensa.

-Se entregó elementos de indumentarias de trabajo y herramientas a los operarios del Matadero Municipal; cuchillos carniceros, faja Lumbar, casco de seguridad, chairas, lentes protectores, delantal, botas de goma. También se les entrego una hidrolavadora para el mantenimiento de limpieza del lugar

-Se gestionó el lugar y puso en condiciones el corralón de caballos en el PRIAR.

METAS

-Dar cumplimiento a la Ordenanza N° 040/1997, dando cumplimiento al valor de multas a los infractores.

-Crear la ordenanza Municipal HLB (Huanglongbing, enfermedad causada por una bacteria que afecta y mata a las plantas cítricas.)

-Arreglar el tractor y ponerlo en funcionamiento para asistencia a los Productores de continente y islas con la rastra para la preparación de tierra.

-Asistencia de semillas a gente de barrios de la ciudad y a pequeños productores. Estudiar el impacto que tiene.

-Bajar planes de producción del ministerio provincial para productores.

-Cooperar para la realización del remate de Pequeños Productores.

-Realizar las POSTAS (lugar de mercado para pequeños productores de continente e islas) sobre la ruta nacional 12.

-Regularizar la situación FISCAL y con el SIF del matadero municipal.

-Trabajar con el área de Comercio y Bromatología para regular la faena clandestina ( fuera del matadero y sin inspección sanitaria de ningún tipo)

-Hacer una campaña de castración para la estirilazion de caninos y de esa manera regular los animales abandonados en la vía pública.

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

Durante los meses enero y febrero se realizaron relevamientos de minis basurales en distintos barrios, los mismos fueron solucionados y monitoreados por la Dirección.

A raíz de varias denuncias de los vecinos del barrio la Florida referentes a los aserraderos, se conformo una mesa de trabajo con la Secretaría de Producción y Medio Ambiente, Secretaría de Industria y Trabajo, en donde se avanzó con temas referidos a la forestoindustria y la operatividad del matadero de la ciudad .con el asesoramiento del equipo técnico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el INTA.

Reciclado de aceite comestibles

La Dirección de Ambiente presento un proyecto sobre Educación Ambiental y reciclado El ARTE DE RECICLAR POR UN MUNDO MEJOR, el proyecto esta direccionado a la Escuela N°71, Escuela Especial N°12, El Jardín N°11 y los Centros Comunitario, duración del proyecto es de 12 meses. Se cerró acuerdo con las tres Escuela sobre la forma de implementación del proyecto. Se realizo la presentación formal con los docentes de la Escuela Nº71 turno mañana y tarde.

Se proyecta

Talleres con las Escuelas, Centros Comunitarios y Presidentes barriales.

Planificación mes de junio día del Medio Ambiente

Presentación Interinstitucional en la plaza General San Martin relacionado al tema ambiental.

CULTURA

Desde el área de Cultura se decidió crear la Dirección de Museos con el objetivo de recupero y puesta en valor de este patrimonio para todos los ituzaingueños, se desarrolló un intenso trabajo.

CENTRO CULTURAL

El edificio del Centro Cultural por la total falta de mantenimiento presenta un marcado deterioro que obliga a realizar en él para su reparación y recuperación una inversión millonaria. Se trabaja en la búsqueda de alternativas de líneas de financiamiento de nivel nacional destinada a este rubro.

Se continúa con la actividad de la Sala de Cine, a pesar de las deudas en el pago del canón correspondiente a la provisión de películas, que se están subsanando.

Se está trabajando en el armado de talleres de danza, guitarra, teatro, música, bailes, etc., que proximamente serán dados a conocer a toda la comunidad.

Se continuará apoyando las actividades desarrolladas por el ballet folklórico municipal.

EDUCACIÓN

A partir del mes de febrero se ha comenzado a trabajar con los distintos establecimientos escolares de la ciudad y parajes, brindándoles el servicio de fumigación y corte de pasto.

CREACION DEL GABINETE DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Este Ejecutivo decidió la creación de un Gabinete de Planificación Estratégica tiene la función de coordinar todos los planes, programas y proyectos de las distintas áreas con el fin de colaborar y trabajar consensuadamente con todas dependencias municipales y distintas instituciones que forman parte de los actores locales de nuestra comunidad, con el fin de cumplir con los objetivos propuesto por el gobierno municipal.

En estos poco más de dos meses de gestión, se reactivaron proyectos que incomprensiblemente se encontraban abandonados

•CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO ( CIC): Se dio un nuevo impulso a la gestión del proyecto para obtener el mobiliario y movilidad , para un total funcionamiento. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

•PLAN DE ALUMBRADO EFICIENTE: 1º Etapa para diferentes barrios de la localidad.( Incorporación de 617 lámparas LED al alumbrado público) Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

•PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLOGICO MUNICIPAL ( DETEM 2009) BAJADA CHACRA 7: CULMINAR EL PROYECTO INICIADO EN EL AÑO 2009, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación

PROYECTOS PRESENTADOS Y A PRESENTAR POR EL GABINETE:

•PROYECTO DE CIUDAD DIGITAL: Ya se encuentra en plena implementación un sistema integral digital con la instalación gradual de 90 cámaras de seguridad, en 3 etapas de 30 cámaras, en lugares estratégicos de la ciudad, y wifi en toda la ciudad con la utilización de aplicaciones para gestión en los organismos de nuestra ciudad, y un centro de monitoreo, con recursos propios del Municipio para dar repuesta de mayor seguridad a nuestros vecinos.

•PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS: 90 VIVIENDAS ( En dos etapas) e Infraestructura en la Chacra 121, a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.

•PLAN DE ALUMBRADO EFICIENTE: 2º Etapa para diferentes barrios de la localidad. Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

•PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL: Maquinaria para Obra Pública (Hormigonera Móvil y Cordonera); por medio de la Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación.

• PLAN NACIONAL DE HABITAT: Urbanización Integral en zona vulnerable a definir. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.

• PROGRAMA DE CIUDADES SUSTENTABLES: Plan de Sustentabilidad. (8 Metas a cumplir para alcanzar el objetivo de Ciudad Sustentable) Área de intervención: Turismo, Hábitat, Energía, Residuos, Educación, etc. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

•PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLOGICO MUNICIPAL ( DETEM 2018):” El ARTE DE RECICLAR PARA UN MUNDO MEJOR”. Proyecto de la Dirección de Medio Ambiente del Municipio, para la concientización del manejo de los RSU: en las escuelas, centros comunitarios y comisiones barriales. En el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.

Por último informo a este Honorable Concejo que este Ejecutivo que, ante los constantes problemas suscitado en la provisión de agua potable a la población, ha tomado la decisión de realizar una inversión consistente en

-Adquirir y entregar en carácter de donación al Ente Regulador del Agua, a cargo de la planta de elevación y de potabilización de agua potable de esta ciudad.

Equipos que significarion una inversión cercana a los 250 mil pesos.

Cabe mencionar aquí que estos elementos fueron instalados en 1983 y desde ese entonces no se cambiaron.

-Tambien se ha dedicido crear la Casa de Ituzaingó en Corrientes Capital, para lo cual ya se ha alquilado un inmueble que consta de 9 habitaciones, cocina, sala de estar, y recepción, con el objetivo de brindar alojamiento transitorio a vecinos de esta localidad que deban realizar tramites, estudios médicos, acompañar a familiares internados, u otras necesidades. Se está trabajando con el área técnica legal para reglamentar su uso, y oprtunamente se pondrá el mismo a consideración de este cuerpo legislativo.

Para finalizar quiero compartir con ustedes el párrafo final de la nota que nos enviara la Directora de Ciencia y Tecnologia del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia Marisa Sosa Dansey, en respuesta a los proyectos presentados, donde dice textualmente “Celebramos además la voluntad manifiesta de ese Municipio de sanear Proyectos, para emprender una nueva propuesta, y la capacidad de dar respuesta en tan pocos días a inconvenientes que llevan años de arrastre”.

Señor Presidente, Señores Concejales, comunidad toda, creo que esta es la mejor muestra de la impronta que le estamos dando a la gestión al frente del Ejecutivo Municipal.

Dejo formamelmente inaugurado el Período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Municipal de Ituzaingó.