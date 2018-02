Las colas en el banco de Corrientes han dejado de ser noticia por la cantidad, en Ituzaingo las colas son noticias porque están a la intemperie

Con el sol, pasan calor y con lluvias se mojan. Hace muy poco la entidad bancaria realizo sendas remodelaciones que han dejado una nueva imagen y mayor comodidad a los clientes que esperan los turnos en el interior, pero al parecer no se tuvo en cuenta yo no se proyecto un techo para los cajeros que han quedado a un costado de la institución bancaria

Son muchas las quejas de las personas que deben hacer cola para utilizar los cajeros ya que no hay un momento en el día que haya sombra y las personas no pueden esperar dentro del local de los cajeros y cuando llueve tampoco se puede esperar afuera, como es evidente

El local de los cajeros tampoco poseen aire acondicionado y en su interior se debe soportar un calor sofocante ya que el sol da de lleno durante todo el día. urge una solución porque con el frió invernal sera aún mas difícil