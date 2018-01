Desde hace ya algunos dias los vecinos se quejan de la baja presion y la escases en algunos casos donde ni siquiera llega el agua, la COVESA no atina a mandar comunicados para informar a la opinion publica

Segun pudimos saber, despues de peregrinar por las distintas lineas de comunicacion, la falta de agua se debe a que se rompio un caño o manga cuyo respuesto la COVESA no tiene en su deposito y fue la municipalidad la que habria comprado el repuesto para la averia.

Nadie sabe ni se informa, cuando se reestableceria el servicio de agua en la ciudad, se cree que están trabajando y durante el día ya habría servicio de agua

La ciudad esta sin agua en plena temporada turistica, a la falta de playa por la creciente del Rio, le sumamos la falta de este servicio, lo comprende un combo perfecto para auyentar al turismo

El administrador de la COVESA Laslo, peleado con los medios de comunicacion, no manda comunicado por temor a que le escrachen y deja a la ciudadania sin saber que pasa con el servicio de agua, tampoco se sabe que hace con la recaudacion ya que no se registra inversion y solo paga sueldos

Ante un informe de este medio sobre como hace el administrador para comprar una camioneta de unos 600 mil y un millón de pesos, no hubo una sola explicación y tampoco atiende a los medios