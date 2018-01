La Municipalidad de Ituzaingó, a tarvés del comunicado emitido por la Prefectura Naval Argentina (PNA), informa que se inhabilitaron todas las playas de la ciudad para los bañistas.



A través de un comunicado, La Prefectura Ituzaingó destaca la inhabilitación de las playas del Camping El Mirador, Marcelina, Morena, Bajada de la 7, Punta Norte y Paranaguá, debido a la crecida del río Paraná.



Dicha situación se mantendrá en las próximas horas, a causa de los fenómenos meteorológicos que afectan la zona de la Cuenca del Alto Paraná, los cuales tienen relación directa con el embalse Yacyretá.Por ese motivo continua abierto el vertedero del brazo principal de la represa, para disminuir el caudal.



El río en el puerto Ituzaingó registró a las 12:00 horas del domingo 21 de enero una altura de 3,18 metros “Estacionado”, pudiendo alcanzar en la fecha una altura de 3,40 metros, acorde a la informacion suministrada por personal de hidrología de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY). Se recuerda que la etapa de alerta se pone en ejecución cuando la altura del río Paraná en el puerto local asciende a los 3,50 metros y la etapa de evacuación cuando alcanza el nivel de 4 metros, conforme el Plan de Inundaciones de la PNA.



En tal sentido y en función de los niveles que acusara el hidrómetro local, Prefectura Ituzaingó vuelve a hacer hincapié sobre las recomendaciones a tener cuenta. En lo referente a propietarios de embarcaciones, artefactos navales, muelles flotantes y toda otra construcción que se pudiera hallar en los espejos de agua y costas, adoptar los recaudos necesarios para garantizar seguridad, evitando corte de amarras, naufragios, afectación de instalaciones fijas y todo otro daño a avería que pueda resultar de tal circunstancia.



Además se solicita no estacionar vehículos particulares en zonas adyacentes a la costa del Rio Paraná, ya que el aumento del caudal del mismo puede afectarlo, y mayor aún el riesgo si el propietario del mismo se aleja y no se percata de dicha situación.



En ese sentido, a vecinos y turistas que concurran a zonas cercanas a las playas inhabilitadas, evitar el ingreso a las aguas, respetando los indicadores de señalización y cartelería que indica zona prohibidas de acceso al río y/o playa Inhabilitada, recordando que las mismas no cuentan con servicio de salvavidas al encontrarse en esa situación.



PNA efectúa recorridas terrestres y fluviales por toda la jurisdicción para verificar el comportamiento del rio Paraná, y situación de personas que residan en cercanías a la costa, a efectos de eliminar riesgos innecesarios.



Para una mejor información, se brindará al público permanente información de la altura del río, pudiendo para ello comunicarse al teléfono 03736-420025 y 421357, también vía VHF canal del Servicio Móvil Marítimo (Frecuencia 156600 MHZ), o personalmente en calle Centenario y Bernardino Valle