La Municipalidad secuestro la única unidad que circulaba tras un control se detecto que no peseia seguro, verificación técnica y la unidad se encontraba en pésimas condiciones

Los inspectores realizaron el operativo para determinar en que condiciones prestaba servicio la empresa que posee contrato hasta el mes de octubre de este año, al detectar las irregularidades se procedio al secuestro y clausura de la unica unidad que circulaba en toda la ciudad

Por esta razón la ciudad se quedo sin servicio urbano de pasajeros y los vecinos esperan una solución inmediata ya que representa una problemática por las distancias que hay recorrer para llagar desde los distintos puntos de la ciudad al centro y las payas respectivamente

La Municipalidad no puede disponer de servicios extras porque el trasporte Urbano esta concesionado a una empresa por lo que se espera un respuesta en lo inmediato, el intendente se reunió con el empresario representante de la empresa y si bien no trascendió el tenor de la reunión, se supo que el intendente Burna le pidió que solucione de manera inmediata el servicio

La empresa viene prestando un pesimo servicio en todas sus frecuencias y se recibe a diario cientos de que quejas porque no cumplen los horarios ni las frecuencias.

Por ahora no se sabe cuando se va a restablecer el servicio y las frecuencia ya que se necesita al menos cuatro unidades circulando durante toda la jornada