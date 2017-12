La COVESA cobra sin dar facturas y solo entrega un recibo por pagos mensuales, planes de pagos y pago de deudas, este seria usado como un mecanismo de fraude y estafa hacia el fisco y los propios usuarios ya que envían a los domicilios las facturas pero a la hora de pagar solo entregan un RECIBO X impreso en hoja de papel gracias a una impresora de formulario continuo

Los únicos documentos que son validos son las facturas con el sello de "pagado" ese sellos se coloca en el recibo ya que no te entregan las facturas, la maniobra de entregar recibos es ilegal y no esta permito por la AFIP, los recibos poseen un numero de supuesta correlación pero para el pagador no sirve como comprobante de pago

El administrador del al COVESA esta en la mira de la poblacion ya que conduce una camioneta Amarok ultimo modelo que seria de su propiedad y en su defecto si es propiedad de la covesa en ambos casos se debe demostrar como hace alguien que trabaja de administrador de un ente practicamente en la ruina para comprar una camioneta de un valor que va desde los 500 mil hasta el millon de pesos

La COVESA que no potabliza el agua que vende sino que solo hace de intermediario que encarece el costo del servicio y ademas en los ultimos años no han hecho mas que pagar sueldos a empleados, ya que no hay inversion para mejor el servicio cuya calidad del agua esta seriamente cuestionada por los vecinos

En estos ultimos tiempos han incorporado varios empleados, varios de ellos en el area de cobranza y el propio administrador de apellido LASLO a nombrado a su hijo en el area comercial

La Comisión Vecinal de Saneamiento que esta intervenida desde hace 10 años esta en la mira del gobierno por supuestas irregularidades económicas y se analiza quitarle la personería jurídica porque en los últimos años estuvo lejos de cumplir con los objetivos y desde hace mas de 20 años es intervenida por escándalos e irregularidades de la Comisión directiva

Yacyreta esta realizando una inversion millonaria en la planta de tratamiento, toma y distribucion del agua a todos los barrios y algunas conexiones no pasan por el tanque de la COVESA y van directamente a los barrios mas alejados. desde Yacyreta el sistema de agua en Ituzaingo estuvo dividida en dos, por un lado la COVESA que no potabiliza y solo posee perforaciones que la parecer no estan en uso, este ente le compra el agua a Aguas de Corrientes que distribuye a todo el casco nuevo de Ituzaingo y la intencion seria unificiar todo el sistema una ves finalizada la obra.

Los días 18 y 19 se haría la prueba hidráulica en la nueva obra y si todo funciona bien, la obra estaría a punto de ser entregada. Esos días no habrá agua en todo la ciudad