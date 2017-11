El intendente Oscar Piñon escribio en su cuenta de facebook un pequeño mensaje a la poblacion donde saludo y felicito a los ganadores y aseguro que seguira trabajando hasta el 10 de diciembre

Lego del triunfo de Burna - Motta el intendente eligio comunicarse a traves de su cuenta y se espera que en el dia de hoy hable con la prensa para explicar el motivo por el que desidio suspender la XXII edicion de la Pesca del Surubi

Eduardo Burna dijo que no quiere que el evento se suspenda y que gestionaria fondos de la provincia para que la pesca salga, "me voy a comunicar con el intendente o el vice para ponerme a disposicion" dijo Burna

Segun el intendente, elmunicipio no tiene fondos y no quiere comprometer a las autoridades electas, en el dia de hoy se espera alguna novedad sobre el evento de pesca que fue modificado su fecha pera tener un mejor exito

Marcos Pintos, secretario de turismo escribio en su cuenta de facebook que es una verguenza la desicion que se tomo de suspender el evento. Esto escribio textualmente: Lamento muchisimo informar que son ciertas las versiones sobre la Suspension del 22° Concurso Integracion de la Pesca del Surubi.

Realmente tengo mucha impotencia, bronca y verguenza tambien por la decision que se ha tomado, la cual no comparto en absoluto, pero tampoco soy yo quien administra el dinero del Municipio y mi postura no pesa.

Hasta la semana pasada tenia las garantias y la confianza de que el evento se iba a realizar, por eso mismo publicamente me ocupe de confirmar la realizacion del mismo ante la opinion de todos.

Hoy al llegar a la oficina me desayuno esta noticia. Me hubiera encantado revertir la situacion y agradezco a la gente que se acerco para buscar una solucion, pero para ese momento ya lo habian publicado y se viralizo por todos lados.

Les pido disculpas a todos los pescadores que ya habian realizado su inscripcion. Quiero darles la tranquilidad que se les va a devolver el dinero correspondiente.

Mil disculpas los guias de pesca, a los hoteleros, cabañeros, comerciantes y a todos los vecinos que se veran perjudicados, porque soy conciente del daño que se esta haciendo con esta decision pero lastimosamente ya es irreversible.