Tres candidatos se disputan el sillón de Ferré: un radical, un peronista y un ex PRO. Además 70 municipios elegirán intendentes, concejales y hasta Defensor de los Vecinos.

Corrientes será la única provincia del país que hoy irá a las urnas para elegir Gobernador, legisladores, intendentes y concejales.

Se elegirá hoy al sucesor de Ricardo Colombi. El dato no es menor ya que concluye un ciclo de 16 años. Desde 1983, en 34 años de democracia, en Corrientes gobernaron durante 14 años el Pacto Autonomista-Liberal y el Partido Nuevo. Luego, fueron 4 años de intervenciones federales y a la postre los 16 años del radicalismo.

Un dato importante es que el peronismo podría volver a gobernar la provincia después de 40 años. El último mandatario peronista fue Julio Romero en 1973-1976.

En total son 810.689 los correntinos habilitados para sufragar en toda la provincia. Hay 379 cargos electivos en disputa, de ellos 357 son municipales: 70 intendentes, 70 viceintendentes, 216 concejales y 1 Defensor de los vecinos.

El resto corresponde a 22 cargos provinciales: 1 Gobernador, 1 Vicegobernador, 5 senadores y 15 diputados.

Quién resulte electo hoy será el mandatario número 59.

En el cuarto oscuro habrá 41 boletas, correspondientes a Corrientes Podemos Más con 17, coalición que lidera Camau Espínola; ECO+ Cambiemos con 23, que lleva como candidatos a Gustavo Valdés y finalmente Proyecto Popular, cuyo candidato es Sebastián Ríos Brisco, con apenas 1 boleta.

Entre las particularidades de la elección se destaca que en algunas comunas hay hasta siete candidatos a intendentes; San Luis es uno de los ejemplos.

Además en Empedrado hay 12 listas colectoras para concejales, el radicalismo y el peronismo se reparten las grillas.

Según anunció el propio presidente de la Junta Electoral, el juez Gustavo Sánchez Mariño, los primeros datos comenzarán a cargarse alrededor de las 21. La cantidad de listas y alianzas retrasarían el proceso de conteo.

Ruleta electoral

La ruleta electoral podría favorecer a ex candidatos que esperan hace 4 años. En caso de que se den algunos resultados saltarían a la arena política dirigentes hoy casi olvidados. Tal es el caso del sindicalista de la UTA, Rubén Suárez, que en 2013 ocupó el quinto lugar en la grilla de senadores de Encuentro por Corrientes.

Suárez podría ser senador provincial en lugar de Henry Fick, quién es candidato a intendente de Mocoretá. En caso de ser electo, el colectivero ocupará su banca hasta 2019.

La situación no es muy distinta en el peronismo, ya que si Nancy Sand resulta electa intendente de Bella Vista, su lugar en el Senado lo ocupará Rubén Bassi hasta 2021.

Sand fue electa senadora en 2015 y este año sería candidata a intendente de su pueblo. El ex senador Bassi ocupó el tercer lugar en la grilla del PJ y en caso de que se den los resultados le correspondería ocupar la banca por 4 años.

Lo mismo sucedería en el caso de que el senador nacional Camau Espínola lograra ser electo gobernador. Su banca la ocuparía Mario Silva, ex jefe de la Delegación de la Gerencia de Empleo.

Lo mismo sucedería si Oscar García del Panu es electo intendente de Paso de la Patria. Entones, siempre que resulte ganador, el autonomista Juan Carlos Noya ocuparía su lugar en Diputados hasta 2019. Sucede que el Panu y el Partido Autonomista conformaron en 2015 el frente Alianza Correntina para las legislativas.