“Vamos a seguir pagando el plus o los plus todo el año: vamos a pagar el de 3.300 (pesos) y también vamos a pagar el de 500 (pesos) y por supuesto que vamos a tener una política responsable en lo salarial, siempre cuidando el poder adquisitivo de los trabajadores”, remarcó el titular del Poder Ejecutivo Provincial.



“El Gobernador nos ha dado la instrucción de avanzar con la continuidad de esta medida salarial y coordinar con el Banco de Corrientes la liquidación y el pago del mismo, para todos los agentes en actividad y los jubilados y pensionados”, puntualizó el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres.



Según detalló el funcionario provincial, el adicional de 500 pesos se abonará desde mañana martes 6 de marzo para quienes tengan documentos terminados en 0, 1, 2 y 3; continuará el miércoles 7 para agentes con DNI finalizados en 4, 5 y 6; en tanto que finalizará el día jueves 8 de marzo para los estatales con documento de identidad terminados en 7, 8 y 9.



El titular de la cartera económica destacó este tipo de “medidas abarcativas”. “Es una muy buena herramienta que atraviesa transversalmente a toda la administración pública, incluye a los jubilados, y no tiene que ver con las particularidades de cada sector”, destacó el funcionario.



TRABAJO INTEGRAL



Con relación a la política de recomposición salarial para el resto de los trabajadores de la administración pública, el gobernador Valdés anticipó: “Estamos trabajando integralmente, estamos comenzando por el sector de la Educación, pero estamos trabajando con lo que tiene que ver con la política salarial de todo el año”. “Vamos a ser muy responsables”, garantizó el Mandatario.



“Sabemos que la inflación es lo que más golpea a los asalariados y nosotros tenemos la obligación como Estado de preservar su salario y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad y pagando al día”, remarcó Valdés y agregó: “Lo vamos a anunciar en el marco de las conversaciones salariales y la posibilidad del Estado”.



En el mismo sentido opinó hoy el ministro Vaz Torres consultado por la prensa desde Bella Vista. “Vamos a trabajar con todos los sectores, el subsecretario (de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini) está haciendo la tarea pero vamos por etapas”, explicó el titular del área económica y aclaró: “En cada caso, cuando tengamos los acuerdos y los actos administrativos correspondientes, lo vamos a ir comunicando”.