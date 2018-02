José Gea, secretario general de ACDP, respecto de la falta de diálogo con el gobierno provincial expresó “la situación es de mucha incertidumbre todavía no fuimos llamados o convocados, habíamos dicho la necesidad de transitar este camino del encuentro para ver cómo podemos ir desandando los problemas que están habiendo”. “Si estamos en una situación como esta es peligroso el inicio del ciclo lectivo” sostuvo.



Acercamiento



“Siempre tuvimos llamados telefónicos, pero siempre hablando de la situación de algún grupo de docentes o establecimiento pero nunca hablando formalmente de salarios” expuso.



“Lo peligroso es dejar esto para la última semana y dejar expectante a todos, a los padres, a los niños, cuando podemos resolverlo con mayor tiempo” manifestó.



SUTECO pidió 25% de aumento, blanqueo de $3300 y clausula gatillo



“Como frente gremial no tuvimos reuniones, estamos teniendo propuestas de cada uno de los sindicatos” mantuvo.



“Esperamos que se empiece a convocar a los sindicatos e instalar el diálogo tan necesario, sino tensamos demasiado la cuerda y eso es peligroso para docentes, padres, directivos y niños” sostuvo.



Demoran presentación de docentes mañana



“Estamos tratando de encontrarnos con directivos para ver la situación edilicia, es necesaria la limpieza de tanques, de patios, de aulas, tenemos que ver en escuelas rurales el estado del edificio en general” indicó.



“Al no haber convocatoria se propone esta prórroga para que se tome la decisión de una reunión” señaló.



Inicio normal o con medida de fuerza



“Si estamos en una situación como esta es peligroso el inicio del ciclo lectivo” remarcó Gea.

