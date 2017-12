Si tenés más de 18 años y querés rendir materias adeudadas o terminar los estudios primarios/secundarios, el Plan FinEs te permite hacerlo en forma semipresencial, en la sede más cercana a tu domicilio y en el horario que más te conviene.

El Plan se presenta en dos modalidades:

Modalidad Trayecto: Si adeudás la secundaria completa o años enteros completos. Modalidad Deudores: Si adeudás sólo algunas materias.

El título es oficial, tiene validez nacional y es gratuito.

Requisitos

Fotocopia de DNI – Constancia de CUIL. Certificado de estudios de la institución donde dejaste tus estudios. Haber pasado al menos 1 año entre que dejaste de estudiar y te unís al Plan.

Cómo se hace

1.- Optá por la modalidad que te corresponde: Trayecto o Deudores, según adeudes años enteros o sólo algunas materias.

2. - Elegí la sede más cercana a tu domicilio. Para hacerlo, tené en cuenta la siguiente localización:

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Llamá a la Dirección de Adultos de CABA: (011) 4340-8159. Te informarán sobre las fechas exactas de llamados a inscripción y las sedes de cursada.

En el interior del país: Comunicate en forma telefónica para conocer fechas y sedes de cursada.

Provincia Teléfonos Buenos Aires 0221-4295417/5279/5276 Catamarca 0383-4459009/9000 Chaco 0362-4414965 Chubut 280-4730598 CABA 011-43408159 Córdoba 0351-4347894/95/96 Corrientes 0379-4857598 Entre Rios 0343-4209320 Formosa 0370-4436397 Jujuy 0388-4249564/4258543 La Pampa 0295-4389589/4772933 La Rioja 0380-4468492 Mendoza 0261-4230384 Misiones 0376-4444157 Neuquén 0299-4494227/29/30 Rio Negro 02920-427389 Salta 0387-4370397 San Juan 0264-4305810/11/12 San Luis 0266-4452000 Santa Cruz 02966-425518 Santa Fe 0342-4506822 Santiago del Estero 0385-4288546/43 Tierra del Fuego 02901-422187 Tucumán 0381-4305728

3.- Una vez seleccionada la sede más conveniente para vos, acercate a inscribirte personalmente con la documentación requerida.

Sobre las modalidades

En la modalidad Deudores asistís una vez por semana para cada materia, con un total de 8 clases. Podés rendir hasta un máximo de 5 materias por cuatrimestre y por sede. Tené en cuenta que no todas las sedes ofrecen todas las materias. No dudes en comunicarte telefónicamente al 0800-333-2532