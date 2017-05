URGENTE: Ruta 12 cortada por derrumbe de un puente

18 Mayo 2017

Cesar Millan

Debido al derrumbe de parte del puente sobre el arroyo Santa María, se decidió la suspensión total del tránsito sobre la Ruta 12, cerca de Berón de Astrada. Existen vías alternativas y alistan la instalación de una pasarela, pero la medida afecta al transporte de carga y al turismo.

LOS NUMEROS

1.154,74 es el kilómetro exacto de la Ruta Nacional 12 donde se emplaza el puente sobre el arroyo Santa María.

A raíz del deterioro que presenta la estructura del puente sobre el arroyo Santa María, sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura de Berón de Astrada, las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) decidieron ayer suspender totalmente el tránsito por el lugar. La medida no es menor, teniendo en cuenta que la arteria nacional es una de las vías más utilizadas por el transporte de cargas y uno de los caminos para llegar desde el Sur de Corrientes a distintos puntos turísticos. Como medida provisoria, estudian instalar un puente tipo "Bailey", aunque la rehabilitación del paso de vehículos tardaría, al menos, otros cinco días.

El gran caudal de agua que presenta el arroyo Santa María desde hace algunos meses provocó el miércoles el derrumbe de las banquinas y taludes del puente que cruza sobre este cauce en el kilómetro 1.154 de la Ruta Nacional 12, en cercanías del acceso a la localidad de Berón de Astrada. En un primer momento, las autoridades de la DNV habían decidido suspender el tránsito de camiones por el lugar, y hasta las primeras horas de ayer estuvo habilitado sólo un carril para la circulación de los vehículos livianos.

Sin embargo, para poder hacer frente a las obras, desde la madrugada de ayer se resolvió la suspensión total del tránsito por el lugar. Según informó Juan José Karacic, segundo jefe del Escuadrón 47 de Gendarmería Nacional, con asiento en Ituzaingó, la empresa que trabaja en el lugar adelantó que los trabajos para rehabilitar el tránsito en la zona tardarán un lapso de cinco días.

Por su parte, mediante un comunicado la DNV informó que con el fin de restablecer el tránsito a la brevedad, una de las soluciones sería la instalación de un puente tipo "Bailey", aunque la medida es provisoria y a la vez precaria, aunque segura. No obstante, fuentes del organismo nacional informaron que la estructura debe ser trasladada desde la vecina provincia del Chaco en varias partes, por lo cual la solución no sería inmediata.

Además la instalación del viaducto provisorio prevé obras de señalización para los automovilistas que no están informados sobre la situación que se atraviesa en el lugar, ya que el puente tipo "Bailey" tiene una estructura angosta y con un nivel superior a la calzada, lo que en algunas ocasiones hizo que se produjeran accidentes de tránsito en otros puntos del país.

Asimismo, la suspensión del tránsito en la Ruta Nacional 12 provoca algunos trastornos tanto para el transporte de cargas como para el de pasajeros y para las familias que viajan en estas vacaciones de invierno. En los dos últimos casos se sabe que uno de los destinos más buscados por los turistas en el receso invernal son las Cataratas del Iguazú, y la Ruta 12 se presenta como la vía más rápida para llegar a la provincia de Misiones desde el Centro y Sur del país. En el caso del transporte de cargas nacional e internacional, la situación es similar, ya que la arteria nacional es una de las más transitadas por camiones que transportan productos hacia todos los países del Mercosur.

Alternativas

No obstante, la DNV dio a conocer algunas opciones para desviar el corte de tránsito que se encuentra a unos seis kilómetros del acceso a Berón de Astrada. En este caso, para quienes viajen desde Resistencia o Corrientes hacia Itá Ibaté, Ituzaingó o Posadas, podrán hacerlo por la Ruta Provincial 5 (camino a San Luis del Palmar) hasta interceptar la Ruta Nacional 118, y luego 60 kilómetros por ésta hasta el empalme con la Ruta Nacional 12, al Norte de Itá Ibaté.

Para quienes transiten por la Ruta Nacional Nº 12 desde el Sur de la provincia hacia Itá Ibaté o más al Norte, deben desviar por Ruta Nacional Nº 118, ingresando en el kilómetro Nº 941 (a la altura del acceso a Saladas) y recorrer unos 198 kilómetros por esta arteria para retomar la Ruta 12.