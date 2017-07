El primero en blanquear sus intenciones de ir por la gobernación fue Camau Espínola, actual senador nacional. El ex intendente irá con el sello del Partido Justicialista y buscará sumar la mayor cantidad de socios posibles. Hasta ahora asegura tener 18 fuerzas aliadas.

Gustavo Valdés, en tanto, es el elegido de Ricardo Colombi. Es el candidato de ECO+Cambiemos, que tiene más de 20 partidos aliados.

En cuanto a Antonio Tarragó Ros, el chamamecero ratificó que competirá por el sillón de Colombi a través de Unión Correntina, espacio que se autodefine como “un movimiento hostil a la narcopolítica y la corrupción”.

En las últimas horas se confirmó además que para las elecciones del 8 de octubre se presentará el Frente Compromiso Federal, con 5 partidos nacionales como socios y cuyo candidato a gobernador será Rogelio Benítez.

De la alianza que catapultará a Benítez en la competencia ya anunciaron que no participarán Kolina y Unión Popular.

La fuerza origen kirchnerista, es decir Kolina, dejó en claro que no sumará a la candidatura de Benítez, aunque semanas atrás hizo pública su queja contra el peronismo.

Unión Popular, en tanto, ratificó su pertenencia a ECO+Cambiemos.

Claro que ninguno de estos cuatro candidatos tiene definido quién será su compañero/a de fórmula.

En la alianza gobernante, Colombi esperará hasta última hora para dar a conocer quién será el compañero de fórmula de Valdés. El propio mandatario había asegurado que hay “siete candidatos”.

No se descarta que el compañero de fórmula sea un “compañero”, es decir un peronista. En las últimas horas se supo que los posibles acompañantes de Valdés podrían ser: Alejandro Karlen, el diputado Ernesto “Tito” Meixner y siempre en el bolillero, la actual senadora Nancy Sand.

Camau Espínola tampoco tiene definido quién será su compañero de fórmula. A principios de año se mencionó la posibilidad de que Nito Artaza sea el elegido. Pero el precandidato a diputado nacional no estaría de acuerdo. Un grupo de peronistas insiste en que la mejor opción para Camau es el actual intendente Fabián Ríos, que perdió las elecciones del 4 de junio y que a raíz de ello se niega a aceptar candidatura alguna.

El Litoral